Hopa\'da deprem kurbanları için anma töreni düzenlendi

UĞUR İSTANBULLU
Artvin Hopa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Halkevleri'nden Dursun Ali Koyuncu, "Bu iktidar yerel yönetimlere rantı kendilerine akıtmak için aday oluyor ve bizlerde bu kentleri bu yağmacılara teslim etmeyeceğiz. Biz bugün insanca yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur. Unutmak affetmek yok, asla affetmeyeceğiz ve bu iktidara hesap sormaya devam edeceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, depremin birinci yıl dönümünde Hopa'da anıldı. Anma programı ve yürüyüşe Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, CHP, SOL Parti, TİP, DEM Parti, Halkevleri üyeleri ve Hopa halkı katıldı.
"HALKINI DÜŞÜNEN BÜTÜN OLANAKLARINI SEVK EDERDİ"
Halkevleri'nden Dursun Ali Koyuncu şunları söyledi:
"Unutmuyoruz, affetmiyoruz, helalleşmiyoruz. 6 Şubat depreminden bir yıl geçti ve depremde kaybettiğimiz canları saygıyla anıyoruz. Depremde hayatta kalanların acılarını hafifletmek için ve yeni acıların önüne geçmenin yolu bu yıkıma sebep olanlardan hesap sormaktır. Kentsel yağmayı ekolojik yıkımı sömürü düzenini devam ettiren ve yeni katliamlara davetiye çıkaran rant ve yağma düzenine son vererek yeni katliamların önüne geçebiliriz. Bugün burada bir kez daha canlarımızı kaybetmemize, kentlerimizi yok olmasına neden olanları affetmediğimizi ve hesap soracağımızı haykırmak için buradayız. Biliyorsunuz 6 Şubat'ın yıl dönümünde Cumhurbaşkanı çıkıp oy toplamak için insanların acısının hiçe sayarak ekranlardan açıklama yaptı ve hepimizi etkiledi. Ne dedi iktidar 'Oyunuzu bize verin ki yerel de iktidarla beraber çalışsın', yani oyunuzu belediyelere verin hizmet gelsin ve Hatay'a bilerek yardım yapmadık diyor. Tarihin en kötü iktidarıdır bu hükümet ve bu iktidarın yanında durmak bu kötülüğe ortak olmak demektir. Bunlar halk düşmanıdır ve halkını düşünen depremin ilk saatinde halkına yardım götürmek için bütün olanaklarını seferber ederlerdi. Halkını düşünen halkına çadır satmazdı, halkını düşünen oy kaygısına düşmezdi ve depremde göçük altında kalan her cana ulaşmaya çalışırdı.
"YIKINTILAR ARASINDA YENİDEN BİR YAŞAM KURACAĞIZ"
Depremin ilk anından itibaren devletin yapması gerekenler halk dayanışmasıyla yapıldı ve bu dayanışma çalışması hala devam etmektedir. Dayanışma devam ederken katliamdan sorumlu olanlardan hesap sormak için mücadele etmek zorundayız. Bugün depremin yıl dönümünde bir kez daha sözümüz olsun, yıkıntılar arasında yeniden bir yaşam kuracağız. Sözümüz olsun bu yağmacı ve rantçı düzen hesap verecek ve yıkılana kadar mücadelemiz devam edecek. Kentlerimizi ve yaşam alanlarımızı bu yağmacı düzene teslim etmeyeceğiz. Halkın söz sahibi olduğu kentler kurmak zorundayız. Aksi takdirde zenginlerin müteahhitlerin daha çok para kazandığı, karına kar kattığı kentler inşa etmeye çalışacaklar. Bizlerde bu kentlerde göçük altında ölüp gideceğiz. Görüyorsunuz dün Artvin'in birçok ilçesinde selde birçok yıkım oldu. Neden çünkü istinat duvarlarını yapan müteahhitler para kazansın diye ve yollarda tekrar tekrar tadilat yapılsın ki müteahhitler para kazansın diye. Sağlıklı ve nitelikli ulaşım halkımızın hakkı olduğu için bu iktidar yerele talip olmuyor. Bu iktidar yerel yönetimlere rantı kendilerine akıtmak için aday oluyor ve bizlerde bu kentleri bu yağmacılara teslim etmeyeceğiz. Biz bugün insanca yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur. Unutmak affetmek yok, asla affetmeyeceğiz ve bu iktidara hesap sormaya devam edeceğiz."
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Son Dakika › Yerel › Hopa'da deprem kurbanları için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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