Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Hopa ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Yemekleri Şenliği başladı. Bu yılki teması hamsi olan iki günlük şenlikte konuşan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Karadeniz Sahil Yolu ve gündemdeki demir yolu projesinin kentlerle deniz arasındaki kopuşu artırabileceğine dikkati çekerek, "Kentimizin ve insanlarımızın denizle geçmişten gelen ilişkisini yeniden kurmamız gerekiyor" dedi.

Hopa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Yemekleri Şenliği, piyano ve kemençe resitaliyle başladı. Hopa İskelesi'nde düzenlenen açılışta piyanoda Ayşe Tütüncü, kemençede İlknur Yakupoğlu sahne aldı. Şenlik kapsamında müzik dinletileri, söyleşiler ve sergilerin yanı sıra Hopa'nın deniz kültürü de ele alınıyor.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl kalkan balığı temasıyla gerçekleştirilen şenliğin bu yıl hamsi temasıyla sürdürüldüğünü belirterek, organizasyona katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Hamsinin Karadeniz kültüründe yalnızca bir besin değil, yaşam kültürü olduğunu anlatan Cihan, "Şenlik boyunca bu düşünceyi tartışacağız" diye konuştu.

"DENİZLE KOPAN İLİŞKİYİ YENİDEN KURMAK İSTİYORUZ"

Şenliğin temel amaçlarından birinin kentlerin denizle ilişkisini yeniden gündeme taşımak olduğunu belirten Cihan, Karadeniz Sahil Yolu'nun insanların denize erişimini zorlaştırdığını, planlanan demir yolunun da bu kopuşu artırabileceğini söyledi.

Bir şehir plancısı olarak bu durumu doğru bulmadığını ifade eden Cihan, "Hopa'dan örnek verecek olursak, altı şeritli bir yolun yanı sıra çeşitli fiziksel engeller nedeniyle insanların denizle buluşması zorlaşıyor. Kentimizin ve insanlarımızın denizle geçmişten gelen ilişkisini yeniden kurmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle insanların denizle ilişkisini yeniden görünür kılmak, bu konuyu konuşmak ve tartışmak amacıyla şenliğimizi düzenlemek istedik" ifadelerini kullandı.

"HOPA'DA YELKEN KULÜBÜ KURULUYOR"

Denizle ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Hopa'da yelken kulübü kurulması için çalışma yürüttüklerini de açıklayan Cihan, çocukların kano ve yelken eğitimleriyle denizle iç içe büyümesini hedeflediklerini belirtti.

İş insanlarının da desteğiyle kulübü hayata geçirmek istediklerini söyleyen Cihan, önümüzdeki yaz kano ve yelken eğitimlerine başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Cihan, Deniz Yemekleri Şenliği'nin Hopa'nın deniz kültürünü yaşatmak ve kentlilerin denizle bağını güçlendirmek açısından önemli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.