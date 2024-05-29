Hopa'da karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hopa'da karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı

Hopa\'da karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları 185 gün sonra başlatıldı. Palau bandıralı 'FR Pearl' adlı geminin onarımı için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek çalışmalara başladı.

29.05.2024 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları 185 gün sonra başlatıldı.

Hopa ilçesinde 27 Kasım 2023 günü fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan ve 13 kişilik mürettebatı sorunsuz olarak tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisinin kurtarılması için bugün ilk hamle yapıldı. Gemi 185 gün sonra özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğu çaba sarf ediliyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Fırtına, Artvin, Hopa, Denizcilik, Kurtarma, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hopa'da karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Hopa'da karaya oturan geminin kurtarma çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement