Hopa'dan, Ankara'da Eylemlerini Sürdüren Öğretmenlere Destek - Son Dakika
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Hopa'dan, Ankara'da Eylemlerini Sürdüren Öğretmenlere Destek

23.06.2026 23:49  Güncelleme: 01:15
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Hopa ve Kemalpaşa Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara'da açlık grevi yapan özel öğretmenlere destek için Hopa'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Seval Karbulut, öğretmenlerin güvencesiz ve düşük ücretlerle çalıştırılmasına tepki gösterdi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa ve Kemalpaşa Emek ve Demokrasi Güçleri'nin, Ankara'da eylemlerini sürdüren özel öğretmenlere destek amacıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Seval Karbulut, "Açlık grevinin 9. günündeki öğretmenlerin bu koşullara mahkum bırakılmasına öfkeliyiz. Zaten güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışan öğretmenler, bir kez daha açlıkla baş başa bırakılıyor" dedi.

Hopa ve Kemalpaşa Emek ve Demokrasi Güçleri adına Hopa Parkı'nda bir araya gelen Hopalı ve Kemalpaşalılar, Hopa Meydanı'na yürüyerek Ankara'da eylemlerini sürdüren özel öğretmenlere destek verdi.

"Eğitim hakkı için kavgada öğretmenlerin yanındayız" sloganıyla yürüyen grup, meydanda basın açıklaması yaptıktan sonra oturma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme çok sayıda vatandaş katılırken, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da destek verdi."

Basın açıklamasını Hopa ve Kemalpaşa Emek ve Demokrasi Güçleri adına Seval Karbulut yaptı. Karbulut, açıklamasında şunları söyledi:

"Öğretmen Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler tarafından Ankara'da başlatılan öğretmen direnişi bugün 10. gününde, açlık grevi ise 9. günündedir. 10 gündür gözümüz kulağımız Ankara'da, öğretmenlerimizin direnişinde. Onlardan gelecek güzel haberi bekliyoruz. Ancak aynı zamanda açlık grevinin 9. gününe ulaşan öğretmenlerimizin bu koşullara mahkum bırakılmasına öfkeliyiz. Patronların cebinden üç kuruş daha fazla para çıkmasın diye çabalayan iktidarın, zaten açlık koşullarında güvencesiz çalışan öğretmenlerimizi bir kez daha açlıkla baş başa bırakmasına tepkiliyiz."

Bizler; veliler, öğrenciler, farklı meslek gruplarından işçiler, işsiz bırakılmış gençler, MESEM'lerde işçileştirilen çocuklar, ev içi emeği görünmeyen kadınlar, çay üreticileri, yani bu memleketin emekçi halkı olarak öğretmenlerimizin yanındayız. Eğitimi piyasalaştıran, paralı hale getiren ve içini boşaltan politikalar ile eğitim emekçilerini güvencesizliğe mahkum edenler bu tablonun sorumlusudur. Öğretmenlik mesleğini değersizleştiren, öğretmenleri ağır çalışma koşullarına mahkum eden anlayışa karşı öğretmenlerimizin en meşru taleplerini her yerde dile getirmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerin sesi kısılmaya çalışıldıkça, bu ses ülkenin dört bir yanından daha güçlü yükselecektir."

Kaynak: ANKA

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