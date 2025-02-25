Hopa'da Yoğun Kar Ahırı Çöktü

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(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir besicinin ahırının çökmesine neden oldu. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak öldü.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir besicinin ahırının çökmesine neden oldu. Olay, gece saatlerinde Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiindeki Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak öldü.

Hayvanlar için çadıra ihtiyaç var

Hopa'daki zorlu koşullarda, Artvin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) gönüllüleri tarafından yapılan 5 saatlik yoğun çalışmalarla enkaz altındaki birçok koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen hayvanlar, yapımı devam eden Limanköy Tüneli'ne taşındı. Trafiğe kapalı olan tünel, hayvanlar için güvenli hale getirilerek giriş ve çıkışları brandalarla kapatıldı.

Olayın ardından Limanköydeki tünele taşınan küçükbaş hayvanların sığınabileceği acil bir çadır ihtiyacı olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgede devam eden kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle koyun ve kuzuların tünelde hayatta kalmalarının zor olacağı ifade edildi.