Hopa'da Yoğun Kar Ahırı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hopa'da Yoğun Kar Ahırı Çöktü

Hopa'da çökmeden etkilenen 300 küçükbaş hayvandan 50'si hayatını kaybetti, acil çadır ihtiyacı var.

25.02.2025 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İstanbullu

(ARTVİN)- Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir besicinin ahırının çökmesine neden oldu. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak öldü.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bir besicinin ahırının çökmesine neden oldu. Olay, gece saatlerinde Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiindeki Hüsnü Gümüşkaya'ya ait küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan ahırda meydana geldi. Çatının çökmesi sonucu yaklaşık 300 küçükbaş hayvandan 50'si enkaz altında kalarak öldü.

Hayvanlar için çadıra ihtiyaç var

Hopa'daki zorlu koşullarda, Artvin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) ekipleri ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) gönüllüleri tarafından yapılan 5 saatlik yoğun çalışmalarla enkaz altındaki birçok koyun ve kuzu sağ olarak kurtarıldı. Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen hayvanlar, yapımı devam eden Limanköy Tüneli'ne taşındı. Trafiğe kapalı olan tünel, hayvanlar için güvenli hale getirilerek giriş ve çıkışları brandalarla kapatıldı.

Olayın ardından Limanköydeki tünele taşınan küçükbaş hayvanların sığınabileceği acil bir çadır ihtiyacı olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgede devam eden kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle koyun ve kuzuların tünelde hayatta kalmalarının zor olacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Artvin, Çevre, Yerel, Yaşam, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hopa'da Yoğun Kar Ahırı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
04:16 Kolombiya’da uçuruma yuvarlanan askeri araçtaki 9 asker öldü Kolombiya'da uçuruma yuvarlanan askeri araçtaki 9 asker öldü
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:40 Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 20:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hopa'da Yoğun Kar Ahırı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.