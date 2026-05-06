Hopa'dan Doruk Madencilik İşçilerine Destek Eylemi
Hopa'dan Doruk Madencilik İşçilerine Destek Eylemi

06.05.2026 02:19
Doruk Madencilik işçilerine Hopa'da oturma eylemiyle destek verildi, hak gasplarına dikkat çekildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Ankara'da hak mücadelesi veren Doruk Madencilik işçilerine bir destek de Hopa'dan geldi. "Doruk Madencilik İşçilerinin Yanındayız" sloganıyla Hopa Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi.

Doruk Madencilik'te aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen ve açlık grevine başlayan madenciler için Hopa'da destek açıklaması yapıldı.

Umut-Sen'in çağrısıyla Hopa Parkı'nda düzenlenen oturma eyleminin ardından, Umut-Sen Karadeniz Temsilcisi Serpil Hacımuratoğlu basın açıklamasını okudu. Açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin hak gasplarına ilişkin raporunu kamuoyuyla ve 600 milletvekiliyle paylaştıklarını ancak muhatapların çözüm konusunda herhangi bir adım atmadıkları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldızlar SSS Holding madeni devraldığında yaklaşık 1200 madenci çalışıyorken bu sayı zamanla 250'ye kadar düşürülmüştür. Madencilerin kazandığı davalara ve başlattığı icra süreçlerine rağmen, 4 yıldır özlük hakları ödenmemektedir. Halen içeride bulunan 250 işçiden yaklaşık 200'ü zorla ücretsiz izne çıkarılmış, son 5 aydır da maaşları ödenmemiştir. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren üç madenci, sorumlu gösterilerek tazminatları ödenmemiştir. Madenciler yıllardır her yolu denemiş, çalmadık kapı bırakmamıştır. Herkes söz vermiş ancak kimse sözünü tutmamıştır. Tüm bu süreçte holdingin korunduğu açıkça görülmektedir. Yıldızlar SSS Holding'in mağdur ettiği işçiler yalnızca Eskişehir'de değil; Kütahya, Elazığ, Çankırı, Gümüşhane ve Bilecik'teki işletmelerde de benzer sorunlar yaşamaktadır."

Madencilerin muhatabı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, holding yönetimi ve milletvekilleriyle görüşülerek sorunun çözülmesi beklenirken, holdingin korunduğu; madencinin emeğinin, hakkının ve yaşamının değersizleştirildiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Madencilerin mücadelesi artık yalnızca bir hak mücadelesi değil, aynı zamanda bir onur ve haysiyet mücadelesidir. Her türlü hile ve yalana karşı başlatılan bu direnişin mutlaka kazanacağına inanıyoruz. Madencileri açlığa mahküm etmeye çalışanlar bilmelidir ki açlıkla korkutamazsınız. Doruk Madencilik işçileri asla yalnız değildir. TMSF'yi, Enerji Bakanlığı'nı, Çalışma Bakanlığı'nı, Yıldızlar SSS Holding'in sahibi Sabahattin Yıldız'ı ve yıllar önce söz veren milletvekillerini bu sorunu çözmeye çağırıyoruz."

Madencilerin bugün Enerji Bakanlığı'na yürürken önlerine kurulan barikat, holdinglerin barikatıdır. Açlık grevindeki madencilere saldıran, biber gazı kullanan polis, holdingleri mi korumaktadır? Bugün madenciler Kurtuluş Parkı'nda abluka altındadır. Kimseyle konuşmamakta, kimseyle görüştürülmemektedirler. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Madencilerin sesi olun, bulunduğunuz her yerde bu ablukaya ve bu haksızlığa karşı ses çıkarın."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

