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Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika

Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı

02.01.2022 16:05
Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı

Sungurlu belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Hoşgeldin Bebek Projesi'nde 5 yılda 1.094 bebeğe ulaşıldıSungurlu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve vatandaşların beğenisini kazanan 'Hoş geldin bebek' projesi büyüyerek devam ediyor.

Sungurlu belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Hoşgeldin Bebek Projesi'nde 5 yılda 1.094 bebeğe ulaşıldı

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve vatandaşların beğenisini kazanan 'Hoş geldin bebek' projesi büyüyerek devam ediyor.

İlçe belediyesi Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Proje kapsamında 2017 yılında 213, 2018 yılında 289, 2019 yılında, 302, 2020 yılında 126 ve 2021 yılında 290 olmak üzere toplam 1.094 bebeğe ulaşıldığı bildirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen 'Hoşgeldin Bebek' projesi ile Sungurlu Ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor. - ÇORUM

Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı
Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı

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Belediye Başkanlığı, Sungurlu, Bebek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hoşgeldin bebek uygulamasında Bin 94 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika
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