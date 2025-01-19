Hrant Dink 18. Yılında Malatya'da Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Hrant Dink 18. Yılında Malatya'da Anıldı

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Emek ve Dayanışma Platformu, Hrant Dink'i doğduğu evde andı ve katledilmesini kınadı.

19.01.2025 17:42
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(MALATYA) - Emek ve Dayanışma Platformu bileşenleri, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i katledilişinin 18'inci yılında depremde tamamen yıkılan doğduğu evinin bulunduğu Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde andı.

Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde Emek ve Dayanışma Platformu tarafından Hrant Dink, doğup büyüdüğü evin önünde anıldı. Anmaya platform bileşeni temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

Açıklamaya katılanlar, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant, "Yaşasın halkların kardeşliği" ve "Hrant'ı unutma unutturma" sloganı attı.

Platform adına basın acıkması yapan Mahmut Uzun, şöyle konuştu:

"Onu katledenler sadece Ogün Samast değil. Birileri yani egemen güçler, karanlık güçler adım adım onu ölüme götürdüler. Hrant Dink, Ermeni halkının da haklarını, özgürlüklerini savunan ayrıca tüm demokrasiden yana olan bir kişilikti. Hrant Dink devletle aynı dalga boyunda düşünen hisseden, refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan, harekete geçiren, Ermeni Soykırımı'nın tanınması talebinde ısrarcı olmak yerine Türkiye'nin demokratikleşmesi gereğini savundu. O ilk kez Türk toplumuna bir Ermeni olarak Ermenilerin tarihsel ve bugünkü varlığını, yaşadıklarını, Türkiye'de bir Ermeni olmanın ne demek olduğunu anlattı. İki halk ve iki ülke arasında diyaloğu savundu. Birbirimizi anlamamızı istedi. Sürekli bunun için çağrı yaptı. Türkiye'de ilk kez birisi televizyon ekranında bir Ermeni olarak konuştu."

Hrant Dink 18. Yılında Malatya\'da Anıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Hrant Dink 18. Yılında Malatya'da Anıldı - Son Dakika

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