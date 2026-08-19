HSK Üyesi Özdemir'den Vali Çağatay'a Ziyaret
HSK Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Karabük Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan da yer aldı.
Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek HSK Üyesi Özdemir'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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