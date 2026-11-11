HÜDA PAR, beyanlara göre 400 maaş mağduru çalışana Elazığ\'da destek verdi

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer ve beraberindeki bazı partililer, Elazığ'da ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan Medikal Hospital çalışanlarını ziyaret etti.

Kapanan hastaneden ücret ve tazminat alacakları bulunduğunu belirten Medikal Hospital çalışanları eylemlerini sürdürüyor.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Metin Suiçer ve beraberindeki bazı partililer de hastane çalışanlarına destek ziyaretinde bulundu.

Suiçer, burada yaptığı açıklamada, hastane çalışanlarının beyanlarına göre yaklaşık 400 personelin 3-3,5 aydır maaş alamadığını belirtti.

Hastanenin kapanmasının ardından kıdem ve ihbar tazminatlarının da ödenmediğini söyleyen Suiçer, "İnşallah milletvekilleri de sessiz kalmazlar, bu işin takipçisi olurlar. Bu mağduriyetler giderilirse personel burada çalışmaya devam etmek istiyor. Bu konuda elimizden ne gelirse yapacağız" ifadelerini kullandı.