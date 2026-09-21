Hukuk ve tedavi mücadelesini sürdüren Bahar Ulu, 71 bin euroluk cihaza destek arıyor

Diyarbakır'da 2014 yılında diz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede geçirdiği ameliyat sonrası bacağı dışa dönen ve hayatı adeta kararan 30 yaşındaki Bahar Ulu, 10 yıldan fazla süredir hukuk ve hayat mücadelesi veriyor. Geçirdiği 10'dan fazla düzeltme ameliyatına rağmen bacağını kullanamayan genç kadın, özgürce adım atabilmek için 71 bin euro değerindeki mikroişlemcili cihaza kavuşacağı günü bekliyor.

2014 yılında Dicle Üniversitesi Hastanesine başvuran Bahar Ulu, doktor tavsiyesiyle girdiği ameliyatın ardından hayatının en büyük şokunu yaşadı. Ameliyat sonrası bacağında dış rotasyon (dışa dönme) gelişen Ulu, doktorunun peş peşe yaptığı 2-3 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı. Ameliyatı gerçekleştiren hekimin yurt dışına gitmesi ve sürecin aksamasıyla başlayan zorlu maraton, hukuk mücadelesiyle devam etti.

"Doğum günümde hayatım karardı, adalet mücadelem sürüyor"

Yaşadığı felaketin tam da doğum gününe denk geldiğini belirten Bahar Ulu, başvurdukları birçok doktorun kendilerini geri çevirdiğini söyledi. 2018 yılında açtıkları davada hukuki engellerle karşılaştıklarını ifade eden Ulu, "Doktora kusur verilmediği gibi dosya masrafları ve icra takipleri üzerime kaldı, üç kez dosya masrafı ödemek zorunda kaldım. Danıştay, ikinci bir ameliyatla düzeleceğimi belirterek kararı onadı ancak ben 10'dan fazla ameliyat olmama rağmen düzelmedim. Şu an bacağımı desteksiz kullanamıyorum. İki yıldır dosyamız Anayasa Mahkemesi'nde hak ihlali gerekçesiyle bekliyor. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

"Gençliğim heba oldu, geleceğim heba olmasın"

2023 yılından bu yana yoğun fizik tedavi gördüğünü ve diz kontrolünün sağlanabilmesi için 71 bin euro değerinde mikroişlemcili bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu belirten genç kadın, valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Ailesinin maddi gücünün yetersizliği nedeniyle 1 yılda sadece 2 bin 300 Euro toplayabildiklerini ifade eden Ulu, iki hafta önce yardım vaadinde bulunan kişilerce dolandırıldıklarını söyledi. Kendilerini hayırsever olarak tanıtan kişilerin cihaz firmasına sahte sipariş verdirdiğini ve ödeme yapmayarak süreci aksattığını belirten Ulu, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Birçok yetkili ve sivil toplum kuruluşu söz vermesine rağmen yarı yolda kaldım. İki hafta önce de destek olacağını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldık, cihaz firmasıyla yapılan süreç tıkanma noktasına geldi. valilik kampanyam tekrardan uzatıldı. Gençliğim heba oldu, geleceğim heba olmasın. Herkesten destek bekliyorum. Hep istediğim değneksiz, desteksiz ve özgürce yeniden yürüyebilmek."