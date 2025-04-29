Hukuk Yolu: Öğrenciler Adliyede

Bilecik'te eğitim gören Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'un makam koltuğuna oturarak geleceğin hukukçuları olma yolunda anlamlı bir deneyim yaşadı.

Bilecik Adliyesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, adli süreçlere dair bilgi alırken, Cumhuriyetimizin temel değerlerini yakından hissetme fırsatı buldu. Başsavcı Olgun, çocukların makam deneyimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Minik misafirlerimiz hem keyifli anlar yaşadı hem de hukuk bilincini içselleştirdi. Gözlerindeki ışıltı, geleceğe dair umudumuzu perçinledi. Bu anlamlı günde çocuklarımızla bir arada olmak bizlere gurur ve ilham verdi" ifadelerini kullandı. - BİLECİK