 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangının etkisi azaldı ancak devam ediyor. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı
05.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı

ADANA - Adana'da hurda deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hurda deposunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangının etkisi azaldı ancak devam ediyor. Ekiplerin yangını tamamen söndürme çalışması devam ediyor. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Seyhan, Adana, Olay, İtfaiye, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika


23:30
Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Ali Koç, canlı yayında aday olmayacağını açıkladı: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 00:01:33. #1.11#
SON DAKİKA: Hurda deposunda yangın: Alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement