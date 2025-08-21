Hurda Malzemeyle Akıllı Kümes - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hurda Malzemeyle Akıllı Kümes

Hurda Malzemeyle Akıllı Kümes
21.08.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Ahmet Özdemir, hurdadan yaptığı akıllı kümes kapısı sistemiyle tavukların bakımını kolaylaştırıyor.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, tavuklarının güvenliğini sağlamak ve bakımını kolaylaştırmak için hurdadan topladığı malzemelerle geliştirdiği 5 farklı donanımlı akıllı kümes kapısı sistemiyle dikkat çekiyor.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Özdemir, tavuk ve horozlarının güvenliğini sağlamak, bakımını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla hurdadan topladığı malzemelerle 5 farklı donanıma sahip olan akıllı bir kümes kapısı sistemi geliştirdi. Sistem sayesinde kümes kapısı, haftanın belirli günlerinde otomatik açılıp kapanarak, hava durumuna göre kendini ayarlayabiliyor. Ayrıca Özdemir'in kurduğu kümes sistemi, gün ışığını takip ederek karanlıkta kapanıyor ve kapı kapanmadan önce devreye giren ses sistemi, tavukları buğday sesiyle kümese yönlendiriyor. Sabah kümesten çıkan ve akşam kümese dönen tavuk sayısını ekrandan takip edilebilen Özdemir, hem hayvanların güvenliğini sağlıyor hem de bakım işlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

"Kümeste sensörler bulunuyor"

Ahmet Özdemir, hurda malzemelerden bu akıllı kümesi yaptıklarını ifade ederek, "Bu yapmış olduğumuz akıllı kümes kapısı, sabah ve akşam belirli saatlerde açılıp kapanıyor. Akşam kurduğumuz sistem ile tavukları geri alıyoruz. 2 dakika boyunca buğday sesiyle tavukları organize ediyoruz. Kapı 45 saniye sonra kapanıyor ve hiçbir hayvana zarar gelmiyor. Kapı üzerinde bir sayaç var. Bu sayaç, içeriye giren hayvanları sayıyor. Bu sistemde hava sıcaklığı sensörü var. Dışarı 4 dereceden soğuk ise kapı açılmaz. Çatı kısmında ise yağmur sensörü bulunmaktadır. Yağmur ve kar yağdığında sistem devreye girerek kapı açılmaz. Hurda malzemelerden tedarik ederek, bu akıllı kümesi yaptık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Özdemir, Hava Durumu, Teknoloji, Tarım, Yerel, Yaşam, sivas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hurda Malzemeyle Akıllı Kümes - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı Konserde üzerine yanlışlıkla içki döken kadını bayıltana kadar yumrukladı
Edin Dzeko’dan Türkiye için flaş sözler Edin Dzeko'dan Türkiye için flaş sözler
Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı Avustralyalı oyuncu Samara Weaving, giydiği sıra dışı etek ile ağızları açık bıraktı
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 11:06:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hurda Malzemeyle Akıllı Kümes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.