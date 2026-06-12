HÜRJET ile Tarihi Kol Uçuşu - Son Dakika
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HÜRJET ile Tarihi Kol Uçuşu

12.06.2026 14:52
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HÜRJET, Türk Yıldızları ile 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirerek Türk havacılık tarihine geçti.

Türkiye'nin yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık koluna katılarak Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu gerçekleştirdi. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda icra edilen tarihi uçuş, fil yürüyüşüyle sona erdi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile birlikte gerçekleştirdiği uçuşla Türk havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan iki HÜRJET, gökyüzünde 8'li kol düzeninde uçan Türk Yıldızları'na katılarak toplam 10 uçaktan oluşan özel bir uçuş gerçekleştirdi. Gösteride gerçekleştirilen hassas kol uçuşları ve akrobasi manevraları izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Türk Yıldızları'nın 8 uçaklık koluna ilk kez iki HÜRJET'in eşlik etmesiyle gerçekleştirilen 10'lu kol uçuşu, Türk havacılık tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti. Gösteri uçuşunun ardından HÜRJET'ler ve Türk Yıldızları'na ait uçaklar, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirilen "fil yürüyüşü" ile katılımcıları selamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı da tarihi uçuşa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "10 uçak, tek yürek. Türk Yıldızlarımızın 8'li koluna katılan 2 HÜRJET ile Türk havacılık tarihinde ilk kez 10 uçakla kol uçuşu icra edildi" ifadelerine yer verildi.

HÜRJET'in Türk Yıldızları ile aynı semada yer almasının Türkiye'nin havacılık alanında ulaştığı seviyeyi gösterdiği vurgulanan paylaşımda, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızlarımızla aynı semada süzülmesi; mühendisliğimizin ve havacılıkta ulaştığımız seviyenin gökyüzündeki imzasıdır" denildi.

Paylaşımda ayrıca Türk Yıldızları personeli, HÜRJET ekibi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) çalışanları ile projede emeği bulunan tüm personel tebrik edildi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Türk Yıldızları ile gerçekleştirdiği bu tarihi uçuş, Türkiye'nin havacılık alanındaki mühendislik kabiliyetini, yerli ve milli platformların ulaştığı operasyonel olgunluğu ve Türk Hava Kuvvetlerinin yüksek disiplinli uçuş kültürünü bir kez daha ortaya koydu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel HÜRJET ile Tarihi Kol Uçuşu - Son Dakika

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