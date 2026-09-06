Hürmüz Boğazı'nda risk yüksek; son 48 saatte 59 gemi geçti
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndaki risk seviyesinin yüksek olduğunu açıkladı. Ajans, son 48 saatte boğazdan 59 geminin geçtiğini duyururken, uluslararası deniz taşımacılığı için kritik öneme sahip bu su yolundaki gerilim sürüyor.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndaki risk seviyesinin "yüksek" olduğunu belirtirken, son 48 saatte 59 geminin boğazdan geçtiğini açıkladı.
ABD-İran arasındaki gerginlik devam ederken Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. UKMTO'dan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan son 48 saat içinde 59 geminin geçiş yaptığı kaydedildi. UKMTO, uluslararası deniz taşımacılığı için büyük önem taşıyan su yolundaki risk durumunu, "yüksek" olarak nitelendirdi.
Kaynak: İHA
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