Hürmüz Boğazı'ndaki Tahliye Planı Askıya Alındı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'ndaki Tahliye Planı Askıya Alındı

26.06.2026 10:12
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IMO, kargo gemisine yapılan saldırı sonrası tahliye planını durdurdu. Güvenlik garantileri sorgulandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından 3 gün önce başlattığı tahliye planını durdurdu.

IMO, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin ve 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik başlattığı programı, bir gemiye yapılan saldırı nedeniyle askıya aldı. IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez yaptığı açıklamada, "Tahliye listemizdeki gemiler ve bölgedeki tüm gemiler için gerekli güvenlik garantilerinin devam ettiğini yeniden teyit etmek amacıyla uygulamanın geçici olarak durdurulmasına karar verildi" dedi.

IMO, saldırıya uğrayan geminin tahliye programında yer almadığını belirtti.

Kargo gemisine saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) dün yaptığı açıklamada, Umman'ın Dahit limanının 7.5 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu belirtmişti. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely gemisine ateş açtığını iddia etmişti. Gemi takip sitesi MarineTraffic, geminin rotasına devam ettiğini, perşembe sabahı güney rotasını kullanarak boğaza girdiğini ve yerel saatle 15.30'da doğu tarafından çıktığını aktardı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yönetmek için kurduğu kurumdan yapılan açıklamada ise belirlenmiş rotaların dışından geçen gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyeceği ifade edildi.

Boğazda mahsur kalan gemilerin tahliyesi

IMO tarafından salı günü 11 binden fazla denizcinin tahliyesi için başlatılan plan kapsamında ABD gözetimi altında biri İran suları, diğeri Umman suları üzerinden olmak üzere iki rotanın kullanılacağı duyurulmuştu. İran Devrim Muhafızları ise dün yaptığı açıklamada, boğazdan güvenli geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlar üzerinden mümkün olacağı ve bu kurala uymayan gemilere karşı harekete geçileceği uyarısında bulunmuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hürmüz Boğazı'ndaki Tahliye Planı Askıya Alındı - Son Dakika

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