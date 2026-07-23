Sanatçı hüseyin altın vefatının 10. yılında sultangazi’de dualarla anıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Hüseyin Altın için vefatının 10. yılında anma programı düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi, arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Hüseyin Altın'ı vefatının 10. yılında düzenlenen programla andı. Sultangazi Aşık Veysel Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, sanatçının ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hüseyin Altın için dualar edildi. Duygu dolu anların yaşandığı anma programında, sanatçının müzik yaşamı ve Türk müziğine bıraktığı eserler anlatıldı.

"Hiçbir zaman babamız unutulmasın"

Sanatçı Hüseyin Altın'ın kızı Hilal Altın, "Hüseyin Altın'ın vefatının 10. yıl dönümü. Bizler kendisini burada Sultangazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu vefa, dua ile anmak için burada bulunuyoruz. Taçsız kralımız 10 yıl önce bize veda etti ama biz hiçbir şekilde onu unutmuyoruz. Unutturmak da istemiyoruz. Sevgili kardeşlerimle birlikte buradayız, sevenleriyle buradayız. İstiyoruz ki hiçbir zaman babamız unutulmasın. Babamız her yerde olsun. Çünkü Türkiye'ye, hem Türkiye'nin ilk çocuk sanatçısı olarak imza atmış hem de milyonlarca eser bırakmış bir sanatçı. Babamızı dualarla anmak ve kendisini her zaman sevdiğimi söylemek istiyorum. Burada sevenlerine tekrardan teşekkür ederim. Burada bulunan dostlarımıza teşekkür ederiz. Sultangazi Belediye Başkanımız, 10. seneidevriyesinde Hüseyin Altın'ı unutmadı. Biz de yaşıyoruz, burada doğduk, burada büyüdük. Kendisine, çok kıymetli sanatçısına, Sultangazi sanatçısına kıymet verdi. Yanımızda, destek verdi" dedi.

"Sanatçı ruhuyla sürekli üreten, ürettiğiyle var olmaya çalışan isimdir aslında"

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım ise, "Böyle değerlerimizi daha iyi tanıtalım, ismini duyuralım ve bundan sonraki nesiller için de mutlaka dillerde yaşamaya devam edeceği bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Temel maksatlarımızdan bir tanesi de bu. Ama Hüseyin Bey'in hayatını okurken iki önemli şey benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi, hepimizin kulaklarına aşina olmuş, dilimize pelesenk olmuş birçok şarkının aslında ilk defa Hüseyin Bey'in ağzından dile getirilmiş olmasıydı. Biz o eserleri daha çok başka isimlerden de dinlemiş olduk. Hüseyin Bey bu anlamda birçok ilkin başlangıcına sahip olan bir isimmiş. Bunu öğrenmiş olduk ve kendisine olan saygım, hürmetim ve hayranlığım bir kez daha arttı. Allah mekanını cennet eylesin. Sanatçıyla şarkıcı arasındaki ayrımı nasıl yaparız diye çok kez konuşuyoruz, düşünüyoruz ya; sanatçı budur. Ailesini de ihmal etmeyen, sanatçı ruhuyla sürekli üreten, ürettiğiyle var olmaya çalışan isimdir aslında. Dolayısıyla Hüseyin Bey'in de bu sanatçı ruhunu bir kez daha takdir edelim, kendisini saygıyla yad edelim. Mekanı cennet olsun. İnşallah bundan sonraki anma programlarında da unutturmayacak şekilde ailemizin, kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.