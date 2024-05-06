Hüseyin Balyalı Bandırma\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 19. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı, Bandırma'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 19. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüseyin Balyalı (82) geçtiğimiz gün Bandırma'da ki evinde fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Hüseyin Balyalı, Haydar Çavuş Camii' de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gönen'in Bayramiç Köyünde defnedildi. Cenaze törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, merhumun ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. - BALIKESİR