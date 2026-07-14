Hüseyin Kantar Alaşehir Başsavcısı - Son Dakika
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Hüseyin Kantar Alaşehir Başsavcısı

Hüseyin Kantar Alaşehir Başsavcısı
14.07.2026 08:45
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Hüseyin Kantar, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı ve adliye personeliyle tanıştı.

HSK 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hüseyin Kantar, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı. Adliye personeliyle tek tek tanışan Kantar, birimleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hüseyin Kantar, yeni görevine başladı.

Alaşehir Adliyesi'nde düzenlenen karşılama programında Başsavcı Hüseyin Kantar, adliye personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Göreve başlamasının ardından adliye binasında bulunan tüm birimleri ziyaret eden Kantar, hakim, savcı ve adliye personeliyle tek tek tanışarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Aydın Tuncay ise HSK kararnamesiyle Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmış, Alaşehir'deki mesai arkadaşlarıyla vedalaşmasının ardından yeni görev yerine giderek görevine başlamıştı.

Kastamonu'dan Alaşehir'e uzanan meslek yolculuğu

20 Ekim 1985 tarihinde Kastamonu'da doğan Hüseyin Kantar, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Kantar, 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Savcısı adayı olarak meslek hayatına başladı.

Meslek hayatı boyunca Mardin'in Derik ilçesi, Sinop'un Boyabat ilçesi, Bolu Cumhuriyet Savcılığı, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kantar, HSK'nın 2026 yılı Ana Kararnamesi ile Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Yeni görevine başlayan Başsavcı Hüseyin Kantar'ın, Alaşehir'de adli hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik çalışmaların yanı sıra yeni adliye hizmet binalarının hayata geçirilmesi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hüseyin Kantar Alaşehir Başsavcısı - Son Dakika

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