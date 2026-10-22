Husi sözcüsü Saree, Suudi uçaklarının son 24 saatte 62 saldırı yaptığını iddia etti

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerine 62 hava saldırısı daha düzenlediğini belirterek, "Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi" açıklamasında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının son 24 saat içinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerine yönelik 62 hava saldırısı daha düzenlediğini ifade etti. Saldırıların

başkent Sana ile Marib, Saada, Lahic ve Taiz vilayetlerindeki sivil yerleşim ve tesisleri hedef aldığını öne süren Saree, "Hamis Muşayt Üssü'nden havalanan F-15 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirilmiştir" dedi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi vermeyen Saree, "Geçtiğimiz 13 Temmuz'da başlayan askeri gerginlikten bu yana geçen 100 gün içinde Suudi Arabistan tarafından kontrolümüzdeki bölgelere gerçekleştirilen füze saldırısı ve hava saldırılarının toplam sayısı 2 bin 855'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.