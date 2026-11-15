Husiler Sana'da yaklaşık 600 esiri serbest bıraktı, ICRC doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husiler Sana'da yaklaşık 600 esiri serbest bıraktı, ICRC doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İran destekli Husiler, başkent Sana'da tutulan yaklaşık 600 savaş esirini tek taraflı serbest bıraktıklarını duyurdu. Uluslararası Kızılhaç Komitesi işlemi doğruladı; Husilerin esir işleri sorumlusu El-Murtaza, bunun iç savaştaki en büyük tek taraflı tahliye olduğunu öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yıllardır süren iç savaşta esir alınan ve başkent Sana'da tutulan yaklaşık 600 savaş esirinin tek taraflı olarak serbest bırakıldığını açıkladı. Husilerden yapılan açıklamada, bunun savaş sürecinde gerçekleştirilen en büyük tek taraflı esir tahliyesi olduğu savunuldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede 12 yıldır devam eden iç savaş kapsamında esir alınan yaklaşık 600 kişiyi serbest bıraktı. Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir El-Murtaza, bu faaliyetin Yemen'deki iç savaş sürecinde gerçekleştirilen en büyük tek taraflı esir tahliyesi olduğunu savundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakma işleminin Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da gerçekleştirildiğini doğruladı. ICRC'den yapılan açıklamada, serbest bırakma sürecinin Komite ile işbirliği içinde yürütüldüğü bildirildi. Komite heyetlerinin serbest bırakılan kişilerin her biriyle özel görüşmeler gerçekleştirdiği ve evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönmelerine destek sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılacak kişilerin kimliklerinin ve sayısının belirlenmesinde ICRC'nin herhangi bir rolünün bulunmadığı vurgulandı.

ICRC, tarafların talep etmesi halinde Yemen'deki silahlı çatışmayla bağlantılı esir alınan kişilerin gelecekteki serbest bırakılma, nakil ve ülkelerine geri gönderilme süreçlerinde tarafsız aracı olarak destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Başkent Sana ve Yemen'in kuzeyi ile batı sahilindeki vilayetler halen Husilerin kontrolü alında bulunuyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Arap Koalisyonu oluşturulmuş, koalisyon 25 Mart 2015 tarihinde Husilere karşı askeri operasyona başlamıştı. Koalisyon ve meşru yönetime bağlı güçler ile başkent Sana dahil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde bulunduran Husiler arasındaki çatışmaların etkisiyle Yemen, büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıPolitikaDünyaYerelİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal 5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
İspanyollar Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor Ocak ayında uçak kalkabilir İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi Her şey sil baştan Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan
17:51
İrfan Can Eğribayat’tan Fenerbahçe’deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu
17:46
Özgür Özel tarih verdi Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
Özgür Özel tarih verdi! Fon listesinde 8 dosya bu hafta açıklanıyor
17:37
İsrail’de bütün dengeler altüst oldu Netanyahu için formül arayışındalar
İsrail'de bütün dengeler altüst oldu! Netanyahu için formül arayışındalar
17:24
Volkan Demirel’in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
17:17
Fenerbahçe’de golcü bombası Eski kral geri dönebilir
Fenerbahçe'de golcü bombası! Eski kral geri dönebilir
17:15
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ile fotoğrafı çıkan TERA Portföy’ün patronu Erdin Özel, itirafçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 18:05:48. #.0.2#
SON DAKİKA: Husiler Sana'da yaklaşık 600 esiri serbest bıraktı, ICRC doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android