Husilerden Suudi Arabistan'a Yemen uyarısı, saldırılar cevapsız kalmayacak - Son Dakika
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Husilerden Suudi Arabistan'a Yemen uyarısı, saldırılar cevapsız kalmayacak

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İran destekli Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'in çeşitli bölgelerine 129 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saree, Taiz, Marib ve Hudeyde gibi vilayetleri hedef alan saldırıların cevapsız kalmayacağını belirterek, "Bu suçlar cezalandırılacak" dedi.

Yemen'de İran destekli Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'a ait F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'in çeşitli bölgelerine 129 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıların "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışmalar devam ediyor. Husilerin silahlı kanadı sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan ordusuna ait savaş uçaklarının son 48 saatte Yemen'in çeşitli bölgelerine toplam 129 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Saree, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt ve Taif kentlerindeki hava üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarının, Yemen'in Taiz, Marib, Hudeyde, El Cevf, Saada, Amran ve Hacca vilayetlerini hedef aldığını belirtti. Söz konusu saldırıların cevapsız kalmayacağını ifade eden Saree, "Bu suçlar cezalandırılacak" dedi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Yerel, Marib, Yemen, Taiz, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Husilerden Suudi Arabistan'a Yemen uyarısı, saldırılar cevapsız kalmayacak - Son Dakika

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