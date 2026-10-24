Husilerin 1 İHA ve 1 balistik füze saldırısı engellendi, koalisyon açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husilerin 1 İHA ve 1 balistik füze saldırısı engellendi, koalisyon açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlattığı 1 İHA ile başkent Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki gerilim sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın doğusuna fırlattığı 1 insansız hava aracı ile başkent Riyad yönüne fırlattığı 1 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerilim sürerken, Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ı hedef aldı. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Husilerin ülkenin doğusuna 1 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını ifade etti. Ayrıca başkent Riyad yönüne 1 balistik füze ateşlendiğini aktaran el-Maliki, saldırıların her ikisinin de engellendiği bilgisini paylaştı.

Koalisyon güçleri Husileri hedef almıştı

Yemen ordusundan erken saatlerde yapılan açıklamada Taiz kentinde yer alan ve Husiler tarafından komuta-kontrol merkezi olarak kullanılan bir otele koalisyon güçleri tarafından saldırı düzenlendiği bildirilmişti. Açıklamada, "Hava saldırıları sonucunda komuta-kontrol merkezi işlevsiz hale getirilmiş ve Husilere ait 2 tank imha edilerek sivillerin güvenliğine katkı sağlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Husiler Suudi saldırılarında ölenlerin olduğunu öne sürmüştü

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Husi kontrolünde bulunan Sana, Lahic, Taiz, Saada, Hacce, Hudeyde, Amran ve Cevf bölgelerindeki hedeflere 124 saldırı düzenlediğini duyurarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını öne sürmüştü.

Kaynak: İHA
Suudi ArabistanPolitikaYemenRiyadDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Beşiktaş’ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia
Milyarlarca dolar kar açıklayan dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak Milyarlarca dolar kar açıklayan dev şirket binlerce kişiyi işten çıkaracak!
Diyanet Vakfı’ndan fon iddialarına yalanlama Diyanet Vakfı'ndan fon iddialarına yalanlama
Henüz 17 yaşındaydı Otomobille çarpışan gencin feci sonu Henüz 17 yaşındaydı! Otomobille çarpışan gencin feci sonu
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
07:40
ABD’den İran’a saldırı sinyali Tahran’ın korkutan planı ortaya çıktı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı
07:33
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
02:52
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama
00:15
Çankırı Bayramören’de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 08:05:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Husilerin 1 İHA ve 1 balistik füze saldırısı engellendi, koalisyon açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei