Husilerin vurduğu İngiliz gemisi su almaya devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi su almaya devam ediyor

Husilerin vurduğu İngiliz gemisi su almaya devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin 18 Şubat'ta vurduğu Rubymar adlı İngiliz gemisinin yeni fotoğrafını paylaştı. Geminin gübre taşıdığı ve yavaş yavaş su aldığı belirtilirken, çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

24.02.2024 15:27
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından Husilerin 18 Şubat'ta vurduğu Rubymar adlı İngiliz gemisinin yeni fotoğrafını paylaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 18 Şubat'ta Rubymar adlı İngiliz gemisini vurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belize bandıralı İngiliz geminin yeni bir fotoğrafını paylaştı. Geminin 41 tondan fazla gübre taşıdığı kaydedilen açıklamada geminin yavaş yavaş su aldığını duyurdu. CENTCOM açıklamasında, gübrenin Kızıldeniz'e dökülmesi durumunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Gemide ciddi hasarın meydana geldiği hatırlatılan açıklamada yaklaşık 29 kilometrelik bir petrol sızıntısı kaydedilirken "Husiler, ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdikleri saldırılarla bölgesel etkileri göz ardı ederek balıkçılık sektörünü, kıyı toplumlarını ve gıda maddesi ithalatını tehdit etmekte" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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