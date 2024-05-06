Husumetli Taraflar, SMA Hastası Çocuğa Bağış Şartıyla Uzlaştı - Son Dakika
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Husumetli Taraflar, SMA Hastası Çocuğa Bağış Şartıyla Uzlaştı

Husumetli Taraflar, SMA Hastası Çocuğa Bağış Şartıyla Uzlaştı

Bayburt'ta alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olan taraflar, Spinal Müsküler Atrofi(SMA) Tip 1 Hastası olan Cennet Su Ateş'e bağış şartıyla uzlaştılar. Uzlaştırma Bürosu ekipleri aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, T.O, SMA hastası bir çocuğa bağış yapılması şartıyla Y.A ile uzlaşmaya varacağını bildirdi. Y.A, kabul ederek Cennet Su Ateş adına açılan valilik izinli hesaba 2 bin lira yatırdı ve dosya mahkemeye intikal etmeden kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, uzlaşmanın kamu yararına olan edimleri desteklediğini ve Uzlaştırma Bürosu ekiplerine teşekkür etti.

06.05.2024 09:21
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Bayburt'ta alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olan taraflar, Spinal Müsküler Atrofi(SMA) Tip 1 Hastası olan Cennet Su Ateş'e bağış şartıyla uzlaştılar.

Bayburt'ta alacak-verecek mevzusundan dolayı aralarında husumet bulunan T.O ve Y.A isimli şahıslar, avukat aracılığıyla uzlaştırılmak üzere bir araya getirildiler. Görüşme esnasında Y.A, T.O'ya hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu, T.O da kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Y.A'dan şikayetçi oldu.

Şikayetin değerlendirilmesinin ardından Y.A hakkında 'Hakaret, Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı, dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, suçun uzlaşmaya tabi olduğu belirlendi ve dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Araya giren Uzlaştırma Bürosu ekiplerince taraflarla görüşme sağlanarak, uzlaşma şartları görüşüldü. T.O, SMA hastası bir çocuğa bağış yapılması şartıyla Y.A ile uzlaşmaya varacağını uzlaştırmacılara bildirdi.

Uzlaştırmacılar, T.O'nun teklifini Y'A'ya ilettiler. T.O'nun teklifini kabul eden Y.A, SMA hastası Cennet Su Ateş adına açılan valilik izinli hesaba 2 bin lira yatırdı. Cennet Su Ateş'in yardım parasına katkı sağlanan dosya ise, mahkemeye intikal etmeden kapatıldı.

Kamu yararı gözeten edimleri her zaman önemsediklerini, bu alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim, anlaşma sağlanan dosyada, SMA Tip 1 hastası Cennet Su Ateş'in yardım kampanyasına katkıda bulunulduğunu vurguladı. Fidan dikimi, vakıflara bağışta bulunulması, köy okullarının tamir ve eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi gibi konularda taraflarla uzlaşma sağlandığını aktaran Savcı Alim, Uzlaştırma Bürosu ekiplerine de titiz çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti. Bu gibi edimlerle kişilerin ceza almaktan kurtulduğunu aktaran Savcı Alim, Uzlaştırma Bürolarının anlaşma sağladığı dosyalar sonucunda mahkemelerin iş yükünün azaldığını vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

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