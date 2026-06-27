Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü Sakarya'da Gerçekleşti

Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü Sakarya\'da Gerçekleşti
27.06.2026 12:41
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Öğretmenlerin bedensel ve ruhsal desteklenmesi için düzenlenen yürüyüş, eğitimde dayanışmayı güçlendirdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de desteklenmesi hedeflenen "Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü", Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti.

"Aynı Yolda, Aynı Umutla" mottosuyla düzenlenen yürüyüşte öğretmenler, doğayla iç içe bir ortamda hem fiziksel aktivite yapma hem de yoğun eğitim öğretim yılının ardından zihinsel olarak yenilenme fırsatı buldu. Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımlarından olan çevre okuryazarlığı, sürdürülebilirlik bilinci ve sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesine de katkı sundu. Yürüyüş boyunca öğretmenler arasında dayanışma, birlik ve beraberlik duyguları pekişirken, meslektaşlar arasındaki iletişim ve iş birliğini güçlendiren samimi bir ortam oluştu. Doğanın huzur veren atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik ederek güçlü, dayanışma ruhu yüksek bir eğitim topluluğunun oluşmasına katkı sağladı.

"Birlikte atılan her adımın, eğitim yolculuğumuza güç kattığına inanıyorum"

Öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, günün ilk saatlerinde öğretmenlerle birlikte Sakarya İl Ormanı'nda yürüyüş yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güne Sakarya'da, doğanın kalbinde öğretmenlerimizle yürüyerek başladık. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün parkurunda hem yürüdük hem hasbihal ettik. Birlikte atılan her adımın, paylaşılan her sohbetin eğitim yolculuğumuza güç kattığına inanıyorum. Doğayla iç içe, muhabbetle dolu güzel bir sabah oldu" dedi.

Mesleki gelişimin yanı sıra bedensel ve ruhsal gelişim

Öğretmenlerin yalnızca mesleki gelişimlerinin değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden de desteklenmesinin önemine dikkat çekilen etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü bütüncül eğitim anlayışının öğretmenlerin iyi oluş halini de kapsadığı vurgulandı. Öğretmenlerin her yönüyle desteklenmesinin, maarif camiasının birlik ve beraberliğini güçlendiren bu tür etkinliklerin artarak devam etmesinin önemine dikkat çekilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Sakarya, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Huzur ve Kardeşlik Yürüyüşü Sakarya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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