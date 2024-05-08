Huzurevi Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

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Huzurevi Derneği Başkanı Merdan Özkahraman, Huzurevi Vakfı Başkan Vekili Serap Özkahraman ve Huzurevi Müdürü Alperen Sözen ile yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Huzurevi Vakfı Başkan Vekili Serap Özkahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bugüne kadar hem huzurevine hem de Isparta'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Özkahraman, "İnşallah bu dönemde yine birlikte güzel şeyler yaparız" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in geçen dönemde huzurevinin soğuk hava deposu ihtiyacını giderdiğini ve destek olduğunu belirten Huzurevi Derneği Başkanı Merdan Özkahraman, "Şükrü başkanımıza teşekkür ederiz. Yeni döneminde de kendisine hayırlı olsun diyoruz. Huzurevimizin peyzaj gibi birtakım ihtiyaçları var, bunları da yapacağından kuşkumuz yok" ifadelerine yer verdi.

Heyete ziyaretleri için teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Huzurevi yönetiminin yapmış olduğu hizmetlerin çok kutsal olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza kucak açıyorsunuz, fedakarca yanlarında olduğunuzu hissettirerek onların güzel, sağlıklı, kaliteli yaşayabilmeleri için çok gayret gösteriyorsunuz. Hiçbir maddiyat beklemeden manevi güçle, sevginizden kaynaklanan güzelliklerle bu insanlarımıza güzel işler yapıyorsunuz. Böyle bir hizmetin yanında, yanınızda olmak sizlere destek vermek bizim için büyük bir onur oluyor. Yapmış olduğunuz güzel çalışmalardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. İhtiyacı olan bir insanın yanında olmak güzel bir şey. Sizler yıllarca fahri olarak buraya emek veriyorsunuz. Bunlar örnek alınacak çalışmalar. Bizler de bundan sonra da elimizden geldiğinden daha fazlasını yaparak dezavantajlı vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza ihtiyaç sahibi olan herkesin yanında olmak için sizlerin yanında olacağız. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA