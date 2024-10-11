Huzurevi Sakinleri Çocukluklarını Hatırladı - Son Dakika
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Huzurevi Sakinleri Çocukluklarını Hatırladı

Huzurevi Sakinleri Çocukluklarını Hatırladı

Elazığ'da huzurevi sakinleri, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocukluklarını anımsadı.

11.10.2024 10:57
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Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevi sakinlerini çocukluklarına götürdü.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesinde Sosyal Hizmet Merkezince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle hazırlanan videoda Gazi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 70 yaşındaki Nursen Turan'ı Keban ilçesinde, 89 yaşındaki Nermin Beşe'yi Ağın ilçesinde doğup büyüdükleri, çocukluk ve ilk yetişkinlik dönemlerinde ki hatıralarını kayıt altına alındı.

Doğup büyüdüğü yerleri tekrardan görüp hatıralarını tekrardan yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden huzurevi sakini 70 yaşındaki Nursen Turan, "Köyde, Elazığ'da yaşadık ve sonumuz huzurevi oldu. Rabbime şükürler olsun, Allah devletimize ve sizlere ömür versin. Rabbim kimseyi darda ve zorda bırakmasın. Keban'ımız çok hoş ve güzel. Yani çok beğendim. Devamlı buraya gelmeyi istiyorum.1963 senesinde babam öldü. Köye getirdiler, biz köydeydik zaten. Çocukluğumda çok durgundum. Babam elimi tutuyordu beni eve getiriyordu. Çok hoş, çok güzel, çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim darda sizi darda ve zorda bırakmasın. Rabbim sizi çocuklarınıza bağışlasın. Çok mutlu oldum" dedi.

"Annelere sabırlı olmalarını tavsiye ederim"

Annelere sabırlı olmalarını tavsiye ettiğini belirten 89 yaşındaki huzurevi sakini Nermin Beşe ise "1935 doğumluyum. Ev kadınıyım 3 çocuğum var. Bir oğlum iki kızım var. Bütün güçleri ile okusunlar. Okumak tek dertleri olsun. Okul yıllarım Ağın'da geçti ve ilkokulu bitirdim. Çok güzel günlerdir. Talebelik çok güzel. Annelik başlıyor işte, torunlar başlıyor derken bugüne geldik. Annelere, sabırlı olmalarını tavsiye ederim. O öyle sabır isteyen bir iş. Çocuklarını çok sevsinler. Çocuklarına çok sevgi ile yaklaşsınlar. Çocuklar çok değerli. Onun için çocuklarını çok sevsinler. Çok saygılı olmalarını istiyorum. Öyle rast gele değil dolu dolu yaşasınlar. Anneler çocuklarını çok sevsinler. Çocuklar da ailelerini çok sevsinler. Her şey sevgi ile vatanlarını da çok sevsinler" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Huzurevi Sakinleri Çocukluklarını Hatırladı - Son Dakika

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