Huzurevi Sakinleri Vosvoslarla Şehir Turu Yaptı - Son Dakika
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Huzurevi Sakinleri Vosvoslarla Şehir Turu Yaptı

Huzurevi Sakinleri Vosvoslarla Şehir Turu Yaptı

Ankara'da düzenlenen 'Yaza Veda' etkinliğinde huzurevi sakinleri hem eğlendi hem nostalji yaşadı.

05.10.2024 19:03
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Ankara'da düzenlenen "Yaza Veda" etkinliğinde huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün geçirdi. Vosvos araçlarla şehri turlayan yaşlı bireyler nostaljik bir deneyim yaşarken, etkinlikte gerçekleşen konserle gönüllerince eğlendi.

Sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi ve farklı yaş gruplarını bir araya getirmeyi amaçlayan MİA Yaşam Merkezi, Dünya Yaşlılar Günü haftası kapsamında "Vos-Dostlar'la Yaza Veda" etkinliğine ev sahipliği yaptı. İncek'teki kampüste gerçekleştirilen etkinlikte, nostalji rüzgarları esti ve farklı yaş grupları bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Müzisyen Figen Genç'in sahne aldığı etkinlikte gönüllerince eğlenen yaşlı bireyler şarkılara da eşlik etti. Daha sonra vosvos araçlara binen yaşlı ve engelli bireyler konvoy eşliğinde şehir turu yaptı.

Sağlık Direktörü Hatice Dağlı Yağıcı, MİA Yaşam Merkezinde Üç kuşağı bir araya getirdiklerini belirterek, "Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Vos Dostların katılımıyla yaza veda etkinliği düzenledik. Bugün günün anlamına uygun bir şekilde onları nostaljik araçlarla bir gezi turuna çıkaracağız" dedi.

Psikolog Kübra Şahin, Yaza Veda etkinliğine yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu arada sadece yaşlı bireylerimiz değil dede torun ilişkisini bir arada olduğu bir etkinlik olsun istedik. Etkinliğimiz içerisinde engelli ve yaşlı bireylerimiz var" diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinden Nursel Buyurgan, "Arkadaşlarla geç saatlere kadar oturup sohbet ediyoruz. Benim Vosvos aracım vardı önceden. Vosvos aracımı çok seviyordum. Benim üstü açık aracım vardı. Eşimi kaybettim burada arkadaşlarımla kalıyorum. İyiyim ben felç rahatsızlığım yok ama denge problemim olduğu için kalıyorum. Tavsiye ediyorum. Gelsinler buraya gelsinler idarecilerimiz çok iyi" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Necla Ersöz, "Burada günlerim harika geçiyor. O kadar çok sevgilerini katarak bizi kucaklıyorlar ki. Ben daha evvel de kaldım huzur evlerinde böyle sevgi yumağı içinde olmadım. Herkes kendi halindeydi. Çırpınıyorlar adeta mutlu olalım diye. Artık 95 yaşındayım bir ayağım çukurda birazcık daha buranın keyfini yaşayım. İki çocuğum var. Onlar da beni burada mutlu gördükçe çok memnun oluyorlar. Anneleri son günlerini rahat geçirsin istiyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Huzurevi Sakinleri Vosvoslarla Şehir Turu Yaptı - Son Dakika

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