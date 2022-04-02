Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor - Son Dakika
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Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor

02.04.2022 00:57
Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor

Yozgat'ta kaldığı huzurevinin bahçesindeki yabani ağaçları meyve vermesi için aşılayan 81 yaşındaki Hasan Yıldırım, ağaçların hem bakımını ve budamasını yapıyor hem de budadığı ağaç dallarından baston yapıyor.

Yozgat'ta kaldığı huzurevinin bahçesindeki yabani ağaçları meyve vermesi için aşılayan 81 yaşındaki Hasan Yıldırım, ağaçların hem bakımını ve budamasını yapıyor hem de budadığı ağaç dallarından baston yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Alparslan Türkeş Huzurevi'ne 6 yıl önce gelen emekli memur Hasan Yıldırım, kaldığı huzurevinin bahçesindeki ağaçların bakımını büyük bir titizlikle yürütüyor. Her yıl önceden belirlediği yabani meyve ağaçlarını ekim ayında budayan Yıldırım, budaması yapılan ağaçlara da meyve vermesi için mart ve nisan aylarında aşılama yapıyor. Zamanının büyük bir bölümünü kurumun bahçesinde ağaç işleriyle uğraşarak geçiren Yıldırım, budadığı elma, kiraz, vişne ve alıç ağaçlarının dallarından da baston yapıyor. Yıldırım, büyük bir zahmet ve emek vererek elde ettiği bastonları huzurevinde kalan yaşlılara hediye ediyor.

Huzurevinin yanı sıra doğadaki ağaçların da aşılamasını yapan Yıldırım, bu zamana kadar 500'e yakın ağacı aşıladığını söyledi. Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'ne 6 yıl önce geldiğini belirten Yıldırım, "Bu zamandan itibaren kurumun bahçesinde aşı yapmaya başladım. Bazı yabani ağaçlara aşı yaptım. 500'e yakın aşılama yapmışımdır. Aşıladığım ağaçların yüzde 90'ı meyve veriyor. Ağaçların bakımını yapıyorum, budamasını yapıyorum, her türlü ihtiyacı ben karşılıyorum" dedi.

Elde ettiği bastonları yabani elma, armut, vişne, kiraz ve alıç ağaçlarından yaptığını söyleyen Yıldırım, "Budadığım işe yaramaz ama düzgün ağaçları seçiyorum, onları baston yapıyorum. Baston olarak ağaç dallarını değerlendiriyorum. Onları huzurevindeki arkadaşlarıma hediye ediyorum. Burada baston yaparak zamanımı geçiriyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Burada baston yaparak huzur buluyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

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Alparslan Türkeş, Hasan Yıldırım, Huzurevi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Huzurevinde budadığı ağaç dallarını bastona dönüştürüyor - Son Dakika


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