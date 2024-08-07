Huzurevindeki Yaşlıların Hayalleri Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Huzurevindeki Yaşlıların Hayalleri Gerçekleşiyor

Huzurevindeki Yaşlıların Hayalleri Gerçekleşiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ertelenmiş Hayaller Projesi' kapsamında Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıların hayalleri gerçekleştiriliyor. Emekli astsubay Mehmet Göven öğretmenlik, Mustafa Ulusoy ise tır şoförlüğü hayalini yaşadı.

07.08.2024 17:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ertelenmiş Hayaller Projesi" çerçevesinde huzurevinde kalan 85 yaşındaki emekli astsubay Mehmet Göven'in öğretmenlik, 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy'un ise tır şoförlüğü hayali gerçekleştirildi.

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlılar, "Ertelenmiş Hayaller Projesi" ile gençliklerinde ulaşamadıkları hayallerine kavuşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, huzurevinde kalan yaşlıların gençlik dönemlerinde isteyip de yapamadıkları hayalleri kurum tarafından gerçekleştiriliyor. Öğretmenlik hayali kuran 85 yaşındaki Göven için Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda kurum personeli tarafından temsili sınıf oluşturuldu. Ders zilinin çalmasıyla sınıfa giren Göven, 85 yılda hayatına sığdırdığı hatıralarını ve tecrübelerini öğrencilere anlattı.

"Hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum"

Öğretmenlik hayalinin gerçekleştiği için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal ve kurum personeline teşekkür eden Göven, çok mutlu olduğunu söyledi. Göven, "Bu yaşımda en mutlu olduğum anlardan birini yaşadım. İnsanlar hayalinin gerçekleşmesinden mutlu olur. Ben de hayalimi gerçekleştiği için çok mutluyum" dedi.

İl Özel İdaresi makine parkında şoför gözetiminde kamyon kullanan 80 yaşındaki Mustafa Ulusoy da, hayalini kurduğu mesleğin tır şoförlüğü olduğunu söyledi. Kullandığı kamyonun çok güzel olduğunu ifade eden Ulusoy, "Allah kaza bela vermesin. Allah devletimize çok versin" diye konuştu.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal da huzurevinde kalan yaşlılarla ilgili olarak "Ertelenmiş Hayaller Projesi" hazırladıklarını vurgulayarak, proje çerçevesinde huzurevinde kalan yaşlıların hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Huzurevindeki Yaşlıların Hayalleri Gerçekleşiyor - Son Dakika

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