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Hz. Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Buca'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı - Son Dakika
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Hz. Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Buca'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı

Buca Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin 750. vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Törende sunucu Mehmet Bozdağ'ın şiirleri ve semazenlerin gösterileri büyük ilgi gördü.

18.12.2023 - 17:01,
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Hz. Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Buca'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı.

Buca Belediyesi, Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelen Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin 750. vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Buca Belediyesi önünde düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sunucu Mehmet Bozdağ'ın şiirleri ve sohbetiyle huzur dolu bir akşam yaşattığı törende, semazenlerin gösterileri izleyenleri büyüledi. Daha sonra sahne alan sanatçı Sabahattin Arslan da seslendirdiği ilahilerle vatandaşları mest etti.

Hz. Mevlana, 750\'nci vuslat yıl dönümünde Buca\'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Hz. Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Buca'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı - Son Dakika


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