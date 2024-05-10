I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu Başladı

I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu Başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu, büyük bir katılımla ve coşkuyla başladı. Sempozyumda, üniversite ve liseler arasında köprü oluşturmak ve öğrencilerin üniversite hayatıyla tanışmalarını sağlamak amaçlanıyor. Sempozyuma 400'ün üzerinde kayıtlı öğrenci, öğretmen ve müdür katılıyor ve 2 gün sürecek etkinlikte 100'ün üzerinde sözlü sunum gerçekleştirilecek.

10.05.2024 11:15
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu", büyük bir katılımla ve coşkuyla başladı.

Sempozyumda, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit İncekara, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu ve Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin Kara protokolde yer aldılar.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit İnce Kara açılış konuşmasında; "Bu sempozyumun amacı, liseler ile üniversiteler arasında köprü oluşturmak ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmek için platform sağlamaktır. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen bu programda temel hedef, öğrencilerin üniversite hayatıyla tanışmalarını ve üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu yıl elde edilen sonuçlardan sonra, gelecek yıllarda bölgesel düzeyde daha kapsamlı çalışmalar yapılması ve ulusal çapta kurumsal bir platform oluşturulması hedeflenmektedir" dedi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız motivasyon dolu konuşmasında öğrencilere; "Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Bu ülkeyi hayalinizle geliştirip inşa edeceksiniz." diyerek geleceğe dair umut dolu perspektif sundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ise, sempozyuma desteklerini esirgemeyen il ve ilçe milli eğitim müdürlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek, en büyük teşekkürün öğrencilere olduğunu belirtti.

400'ün üzerinde kayıtlı öğrenci, öğretmen ve müdürün katılımıyla 2 gün sürecek olan sempozyuma büyük ilgi gösteriliyor. 100'ün üzerinde sözlü sunumun gerçekleşeceği etkinlik, öğrencilerin deneyim kazanmaları ve bilgi alışverişinde bulunmalarına önemli bir fırsat sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel I. Erzurum Fen Liseleri Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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