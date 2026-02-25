IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!

IBAN Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!
25.02.2026 22:13
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrencilere IBAN kiralama dolandırıcılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen Kampüs İftarları programında öğrencilere, son dönemde yaygınlaşan ve birçok gencin mağdur olduğu IBAN kiralama dolandırıcılığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen iftar programında Hacivat-Karagöz oyunu sahnelendi, ney konseri gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, IBAN kiralamanın yalnızca maddi risk taşımadığını, aynı zamanda ciddi cezai yaptırımları bulunan bir suç olduğunu vurguladı. Uslu, verilen eğitimlerle öğrencilerin dijital dünyadaki riskleri daha iyi tanıyacaklarını ve yasa dışı faaliyetlerden uzak durma konusunda farkındalık kazanacaklarını ifade etti.

Başsavcı Süren: "Gençleri kaybetmeye tahammülümüz yok"

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise dijitalleşen dünyada gençlerin kötü niyetli kişilerle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekti. Son dönemde birçok gencin IBAN kiralama nedeniyle mağdur olduğunu belirten Süren, gençlerin korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Niğde Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü de konuşmasında, nasihat veren kişilerin hakim ve savcılar olması durumunda gençlerin bu uyarıları daha dikkatle değerlendirmesi gerektiğine işaret ederek IBAN kullandırmamaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Gençliğin çoğu zaman nasihatlerle karşı karşıya kaldığını belirten Ünlü, hakim ve savcıların görevleri gereği toplumda görünmeyen pek çok olayın arka planını yakından bildiklerini, sokakta sıradan görünen kişilerin farklı suç dosyalarıyla karşılarına çıkabildiğini ifade etti.

Hafta içinde düzenlenen eğitimlerde savcı ve hakimlerin siber suçlar kapsamında IBAN kiralamanın risklerini anlattığını hatırlatan Ünlü, genç yaşta yasa gereği ceza verilen birçok gencin olduğunu belirterek, öğrencilerin banka kartlarını ve hesap bilgilerini kesinlikle başkalarıyla paylaşmamaları gerektiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ise iftar programında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından IBAN kiralama konusunda öğrencilere seminer veren savcı, polis ve jandarma ekiplerine teşekkür belgesi takdim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

