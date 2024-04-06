İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden heyet, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da Anıtkabir ziyaretine katılanlar arasında yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in de yer aldığı programda yaklaşık 200 kişilik heyet askeri törenle karşılandı. Mozoleye çelenk koyma merasimi ve saygı duruşunun ardından Anıtkabir'deki tören sona erdi.
"Önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk"
Programın ardından kısa bir değerlendirme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kıymetli Esenyurtlular ve değerli halkımızın destekleri sonucunda 4 Nisan itibarı ile mazbatamızı aldık. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik ve seçimi kazanan belediye başkanlarımız ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettik. Sayın İmamoğlu tüm başkanlar adına Ata'mızın kabrine çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı. Programın hemen ardından ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ettik. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 belediye başkanı ile Sayın İmamoğlu'nun başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun, yolumuz açık olsun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Belediye Başkanları Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?