İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Belediye Başkanları Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden heyet, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte bu sabah Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da Anıtkabir ziyaretine katılanlar arasında yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in de yer aldığı programda yaklaşık 200 kişilik heyet askeri törenle karşılandı. Mozoleye çelenk koyma merasimi ve saygı duruşunun ardından Anıtkabir'deki tören sona erdi.

"Önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk"

Programın ardından kısa bir değerlendirme yapan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Kıymetli Esenyurtlular ve değerli halkımızın destekleri sonucunda 4 Nisan itibarı ile mazbatamızı aldık. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Özgür Çelik ve seçimi kazanan belediye başkanlarımız ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettik. Sayın İmamoğlu tüm başkanlar adına Ata'mızın kabrine çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı. Programın hemen ardından ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2'nci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ettik. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 26 belediye başkanı ile Sayın İmamoğlu'nun başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçle ilgili yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun, yolumuz açık olsun" dedi. - İSTANBUL