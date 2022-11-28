İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen sözler soruldu - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen sözler soruldu

28.11.2022 14:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği öne sürülen "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik konuştu. İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB 2023 yılı bütçe toplantısı öncesi Saraçhane'deki İBB Binası'ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

İmamoğlu, bütçeye ilişkin bilgi verirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen "aptal, hırslı, müteahhit kafalı" ifadelerine yönelik de konuştu. İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum, söyleyeceğim bu kadar" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu açıklaması: Nezaketli bir hanımefendidir, bu kelimeleri söylememiştir

"SEÇİM ÖNCESİ EN ÖNEMLİ YILIN DA BÜTÇESİNİ SUNMUŞ OLACAĞIZ"

İBB bütçesine ilişkin de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz bütçeyi yaparken özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir şekilde kullanmayı asla israfa fırsata tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine yani suiistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine biz işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi meclise sunmuş olacağız. Seçim öncesi en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Bugün açıkladığımız 2023 bütçesinde bu da öngörü son yılların en büyük yatırım bütçesi yüzde 50'nin üzerine çıkan 52'lere varan yatırım bütçesi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kzk : İç işleri başkanlına gelince konuşmayı biliyorsun, canana gelince süt dökmüş kedisin başganım Cevap Yaz 20 2 Yayından Kaldır
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İMAMOĞLU: BAHSİ GEÇEN KELİMELERİ BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. İMAMOĞLU: BAHSİ GEÇEN KELİMELERİ BİR KADIN OLARAK SÖYLEMEMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

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Son Dakika Yerel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Kaftancıoğlu'nun kendisi için söylediği iddia edilen sözler soruldu - Son Dakika

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