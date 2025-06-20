İBB Başkanvekili Nuri Aslan\'dan Maltepe Belediye Başkanı Köymen\'e Övgü

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ziyarette bulunduğu Maltepe'de, Belediye Başkanı Esin Köymen'in çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti. Aslan, halkçı belediyecilik çalışmalarının başarılı örneklerinden birini Köymen'in büyük bir şeffaflıkla verdiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, makamında ziyaret ettiği Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'le birlikte İGDAŞ tarafından doğalgazın götürüldüğü Başıbüyük Mahallesi'nin 19 sokağında yapılan çalışmayı inceledi. İkiliye İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Başıbüyük Mahallesi Muhtarı Ayhan Karpuz ile kalabalık bir grup ve halk eşlik etti.

"Doğalgaz hizmeti almayan bir nokta kalmadı"

Başıbüyük Mahallesi'nde İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin tarafından ayaküstü verilen kısa bir brifingle konu hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Nuri Aslan, "Başkan Köymen sizler için kendini ortaya koydu ve 20 yıldır devam eden ve mahallemizin 19 sokağında çözülemeyen doğalgaz sorununu verdiği taahhütlerle çözüme kavuşturdu. Haziran ayı itibarıyla ilçemizde doğalgaz hizmeti almayan bir nokta kalmadı." dedi. Devletle iş birliği içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisinde kalan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan sorunları da birlikte çözeceklerini söyleyen Aslan, "Devletimize güveniyoruz. Devlet yanlış yapmaz. Biriken tüm sorunlarınızı muhtarımız aracılığıyla da yetkililere ileteceğiz" diye konuştu.

Aslan'dan Köymen'e tebrik

Başkan Esin Köymen ise, çözülmeyen sorunlarla ilgili belediye olarak yetkili kurumlara ve devlet mekanizmalarına başvuru yaptıklarını belirterek, "Biz zaten vatandaşlarımız adına elimizi taşın altına koyduk ve çözülmeyen birkaç hanedeki sorunla ilgili bakanlıklara başvuru yaptık." dedi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Köymen'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi halkçı belediyecilik çalışmalarının en başarılı örneklerinden birini veren başkanımız sizler için gerekli başvuruları yapmış. Tebrik ediyorum. Bizler de bu sürecin takipçisi olalım."

Köymen'den hane ziyareti

Başıbüyük Mahalle Muhtarı Ayhan Karpuz ve mahalle sakinleri de Aslan'a, mahallenin görece en ulaşılamayan kısmında kalan bu noktada yaşayan vatandaşlar için semt pazarı için ring servisi, İETT otobüs güzergahının bu noktaya kadar uzatılması gibi taleplerini iletti. Aslan talepleri inceleyeceklerini belirterek, sorunların çözümü için burada olduklarını belirtti.

Nuri Aslan'ın alandan ayrılmasının ardından Başkan Esin Köymen, bölgedeki haneleri ziyaret etti ve sorunlarını dinledi. Köymen, karnelerini getiren öğrencilere çocuk kitapları hediye etti. - İSTANBUL