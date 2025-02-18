Mahkeme, İstanbul'daki taksi ihalesinde kararını verdi - Son Dakika
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Yerel

Mahkeme, İstanbul'daki taksi ihalesinde kararını verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 150 taksi plakasının ihalesi, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkemede, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği belirtildi.

18.02.2025 11:44  Güncelleme: 12:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk etapta 150 taksi plakası için yapmaya hazırladığı ihale, mahkeme kararıyla iptal edildi. Mahkeme kararında, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

TAKSİ KONUSU MAHKEMEYE TAŞINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak için planladığı ihalenin ilk etabında 150 taksi plakası için bugün ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Davacı taraf, İBB'nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisi bulunmadığını ve bu sürecin hukuka aykırı olduğunu savundu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebini önce reddetti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mahkeme kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceği, ancak İBB'nin 29 yıl süreyle ihale yapmasının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İhale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak mahkemenin kararı sonrası ihale süreci şimdilik askıya alındığı belirtildi. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili İdare Mahkemesinde devam edileceği, İBB'nin mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştireceği öğrenildi.

Mahkeme, İstanbul\'daki taksi ihalesinde kararını verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahkeme, İstanbul'daki taksi ihalesinde kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Volkan:
    ibb'yi engellemek için her şeyi yapıyorlar. gerçekten inanılmaz. 33 64 Yanıtla
  • Murat:
    doğru karar almışlar 41 27 Yanıtla
  • ferhat eser:
    taksi bulabilen beri gelsin 45 dakika taksi bekledim floryada siz kimi kandırıyorsunuz alayını trafikten men edin çare UBER 49 4 Yanıtla
  • murat2069:
    saçmalık taksicilik te tekelleşmiş istanbulda taksi eksikligi var ve ilave yaptırılmıyor saçmalık 27 9 Yanıtla
  • Volkan:
    buna doğru diyenlerin taksi plakası var galba. taksicilerin hali ortada ve taksiciler yeni taksi gelmesini istemiyor. herkesin ibb yanında olması lazım. ama bakıyorum herkes sırf chp diye taksici zihniyetinin yanında. 22 9 Yanıtla
  • Emrah YİLDİZ:
    arkadaşlar hepiniz bilmeden konuşuyorsunuz İstanbul'da taksi değil trafik sorunu var taksiler trafikte takılınca doğal olarak taksi bulmak zor oluyor tabi içlerinde kötü niyetlilerde var onlarida inkar edemem ayriyeten taksi plakisi kiralamak için başvuranların da bı araştırılması lazım bakın bakalım kirlamak isteyenler ne tarafa meilli anlamışsınızdır galiba 13 16 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Peki mevcut taksi plakalarının 49 yıllığına kiralanıp sonra sınırsıza geçilmesine ne diyeceksiniz ? 5 3 Yanıtla
  • null:
    29 yıl az olmuş,129 yıllığına ihaleye çıksaydılar,şaka gibi.. 2 5 Yanıtla
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