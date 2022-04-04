İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı - Son Dakika
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İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı

04.04.2022 21:13

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda zam talebinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklamada, "Kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir. Yüzde 32'lik artış sağlayan önerimizi İBB dikkate almamıştır. Genel Müdürlüğümüz temsilcisiyle birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, ikinci kez oy çokluğuyla reddedildi.

İMAMOĞLU: YAŞANACAK SORUNUN MÜSEBBİBİ UKOME'DİR

Karara tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu noktadan sonra İstanbul'da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: İBB YÜZDE 32'LİK TEKLİFİMİZİ DİKKAT ALMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda zam talebinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir. Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde yüzde 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise yüzde 36 oranında zam yapıldığı, 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135'lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32'lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

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Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İBB'nin zam talebinin reddedilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama: Kamu yararına aykırı - Son Dakika


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