İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı - Son Dakika
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İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı

İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan protestocular şehri spreyle boyadı.

25.03.2025 15:29
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İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı

İSTANBUL - İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan protestocular şehri spreyle boyadı. Burmalı Cami'nin bilgilendirme panosu ile 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı.

Saraçhane'ye giden protestocuların verdiği zararlar gün yüzüne çıktı. Burmalı Cami'nin tarihinin anlatıldığı pano spreyle boyanarak kullanılmaz hale geldi. 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı. Ayrıca İBB güvenlik kulübesi, ağaçlar, kaldırımlar ve alt geçitlerin duvarlarını da boyayan protestocular kamu mallarına zarar verdi. Çocuk parkının her bir köşesini boyayan İBB protestocuları, polisle çatışmıştı. Öte yandan, protestocular Şehzadebaşı Camii'nin içerisinde bulunan mezarlıkları da kırmış, duvarında içki içmişti.

(AFS-SK-BA-Y)

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Güvenlik, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İBB protestocuları milli ve dini değerleri hiçe saydı - Son Dakika

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