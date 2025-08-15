İbrahim Enis Özkan: Hukukta Yapay Zeka İle Devrim - Son Dakika
İbrahim Enis Özkan: Hukukta Yapay Zeka İle Devrim

İbrahim Enis Özkan: Hukukta Yapay Zeka İle Devrim
15.08.2025 09:48
Yaşar Üniversitesi mezunu Özkan, İngiltere'de hukuk teknolojileri ve yapay zeka üzerine çalışıyor.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İbrahim Enis Özkan, kariyer yolculuğunu İngiltere'de sürdürüyor. 2017 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra Londra'daki Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans yapan Özkan, bugün kurucusu olduğu Ten Legal isimli hukuki ve ticari danışmanlık şirketi aracılığıyla hukuk teknolojileri ve hukukta yapay zeka alanlarında çalışmalar yürütüyor.

İngiltere'de sürdürdüğü kariyer yolculuğunda kendi şirketini kurduktan sonra özellikle elektronik keşif (e-discovery) üzerine uzmanlaşan Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu İbrahim Enis Özkan, büyük çaplı dava ve soruşturmalarda mahkemeler veya soruşturma makamları tarafından talep edilen dijital belgeleri inceliyor. Bu belgeler; e-postalar, mesajlaşmalar, word veya PDF dosyaları, metadata gibi çok çeşitli dijital verilerden oluşuyor. Davaya ya da soruşturmaya ışık tutabilecek veriler analiz edilerek hukuki sürece sunuluyor. Avukat İbrahim Enis Özkan, "Genellikle binlerce, bazen milyonlarca dijital belge arasından konuyla doğrudan veya dolaylı ilgili olanları tespit ediyoruz. Belgelerin gizlilik durumu, ticari hassasiyet taşıyıp taşımadığı, hangi tarafın lehine veya aleyhine olduğu gibi birçok kriter üzerinden sınıflandırma yapıyoruz" dedi.

Yapay zeka ile desteklenen hukuki analiz

Bu süreçte dünyanın en çok tercih edilen hukuk teknolojisi platformlarından biri olan Relativity yazılımını kullandığını söyleyen Özkan, bu yazılımın yalnızca belge sınıflandırma yapmakla kalmadığını, yapay zeka destekli analiz araçlarıyla süreci kökten kolaylaştırdığını aktardı. Özkan, "Bu program aynı zamanda, öğrenen algoritmalarla belgeleri önceliklendirme, uzun e-posta zincirlerini tek bütün halinde analiz etme, anahtar kelime yerine anlam temelli arama, küçük farklarla tekrarlanan belgeleri gruplayarak zaman kazanma gibi işlemleri yapıyor. Yapay zeka olmasaydı bu kadar büyük hacimli veriyi tek tek incelemek pratikte mümkün olmazdı" şeklinde konuştu.

Hukukta gelecek: yapay zeka ve dijitalleşme

Türkiye'de hukuki belge inceleme süreçlerinin çoğunlukla elle yapılan işlemler olarak yürütüldüğüne dikkat çeken İbrahim Enis Özkan, şunları söyledi: "Bu da hem zaman açısından büyük yük hem de hata riski anlamına geliyor. Elektronik keşif yazılımları Türkiye'de henüz sistematik bir yer edinmemiş olsa da özellikle rekabet hukuku, yolsuzluk soruşturmaları ve uluslararası ticari uyuşmazlıklarda büyük fayda sağlayabilir. Önümüzdeki yıllarda hukuk teknolojilerinde bazı gelişmelerin öne çıkması bekleniyor. Yapay zeka, hukuki argüman üretimi ve risk analizinde aktif rol alabilir, sözleşmeler otomatik hazırlanarak blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler yaygınlaşabilir. Duruşmalar ve yargı süreçlerinin dijitalleşmesi, büyük hukuk ofislerinde iş takibi, bütçe planlama ve zaman yönetiminin yazılımlarla optimize edilmesi bekleniyor."

Genç hukukçulara mesaj

İngiltere'deki kariyer yolculuğunda dünyanın önde gelen firmalarıyla çalışma fırsatı bulan Özkan, "Biz Türk gençleri gerçekten çok yetenekliyiz ve doğru imkanlarla her alanda başarılı olabiliriz. Geleneksel hukuk yollarının dışında, teknolojiyle birleşen yeni uzmanlık alanlarının da var olduğunu bilmeliyiz" diyerek genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

