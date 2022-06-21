İbrahimce'de ekipler sahaya inecek

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde Edremit İlçesi İbrahimce Mahallesinde bulunan vatandaşların eğitim, mesleki eğitim, istihdam, sağlık, sosyal hizmetler, güvenlik alanlarında daha iyi hizmet almalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar dahilinde yeni bir uygulama hayata geçirilecek.

Çalışmaların kurumlar arası koordineli bir şekilde yürütülmesi için Vali Hasan Şıldak başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında planlanan uygulamanın hazırlıkları ele alındı. Bu dahilde iyileştirme çalışmasının paydaşı olan kurumlardan görevlendirilen kişilerden oluşturulan ekiplerin mahallede hane ziyaretleri yapması planlanıyor.

Toplantı AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül'ün iyileştirme çalışmalarının başladığı günden bu yana yapılanlar hakkında bilgi verdiği sunumla başladı. Akgül sunumda güvenlik, sağlık, sportif, din hizmetleri ve eğitim gibi alanlarda yapılanlarla ilgili bilgi verdi. Planlanan aile ziyaretleriyle iyileştirme çalışmalarının güç kazanarak devam eden bir sosyal dönüşüm olması hedefleniyor.

İbrahimce Mahallesinde toplumsal dinamikleri iyileştirme çalışması ile harekete geçiren Vali Şıldak pozitif bakış açısıyla insanlara faydalı olunacağını söyledi. Toplantıya katılan kurum temsilcilerinden yapılması planlanan çalışma ile ilgili görüşlerini alan Şıldak, meseleye bütüncül bir yaklaşımla bakılmasının umut verici olduğunun altını çizdi. Devletin huzurlu bir ortamı sağlamak için tüm kurumlarıyla koordineli ve bir o kadar da şefkatli bir yaklaşımla çalıştığını dile getirdi.

Hane ziyaretleriyle iyileşmenin sosyal yönünü güçlendirecek çalışmalarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Nüfus Müdürlüğü ile İş Kurumu İl Müdürlüğünden personellerin oluşturduğu ekipler yer alacak. - BALIKESİR