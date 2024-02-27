İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda Adalet Teşkilatı Etkinlikleri - Son Dakika
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İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda Adalet Teşkilatı Etkinlikleri

İç Anadolu Kariyer Fuarı\'nda Adalet Teşkilatı Etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda Eskişehir Adalet Teşkilatı stantları ve etkinlikleri ile yer alacak. Fuarda, Eskişehir Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumlarından görevli personel, öğrencilerle bir araya gelerek meslek gruplarını tanıtacak. Ayrıca, klavye yarışması, kurgusal duruşma, arabuluculuk ve uzlaştırma hizmetleri gibi etkinlikler de düzenlenecek.

27.02.2024 15:39
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde 28-29 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'24) için Eskişehir Adalet Teşkilatı hazırlıklarını tamamladı.

Kariyer fuarında Gençliğin Sesi, Adaletin Nefesi sloganıyla başlatılacak olan etkinliklerde Eskişehir Adalet Teşkilatlarının hazırladığı stant ve çalışmalar Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde üniversite öğrencileri ile buluşacak. Öğrenciler için hazırlanan stantlarda Eskişehir Adliyesi ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Zabıt Katipleri, İnfaz Koruma Memurları, Yazı İşleri Müdürleri ve diğer çalışanlar öğrencilerle bir araya gelerek Adalet Teşkilatlarında yer alan meslek gruplarını tanıtacaklar. Gün içerisinde klavye yarışmasının düzenleneceği etkinlikte öğrencilere hediyeler takdim edilecek. Programda, klavye yarışmasının yanı sıra İletişim Fakültesi Z-13 numaralı derslikte öğrencilere yönelik Kurgusal Duruşma, Arabulucuk ve Uzlaştırma Hizmetleri, Bağlama Dinletisi ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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