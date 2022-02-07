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İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi - Son Dakika

İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi

07.02.2022 09:49
İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi

Irak'taki iç savaşta bir bacağını kaybeden Mustafa Sabah, sokak sanatçılığı yaparak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Irak'taki iç savaşta bir bacağını kaybeden Mustafa Sabah, sokak sanatçılığı yaparak evinin geçimine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 4 sene önce Irak'taki iç savaşta üzerine bomba düşmesi sonucu sol bacağını kaybeden Mustafa Sabah, 2019 yılında ailesiyle birlikte Eskişehir'e geldi. Evin tek çocuğu olan 23 yaşındaki Sabah, her gün klarnetiyle Eskişehir'in işlek yaya yollarında sokak sanatçılığı yaparak, ailesine maddi katkı sağlıyor. Klarnet çalmayı küçük yaşlarda öğrendiğini aktaran Sabah, işini severek yaptığını söyledi.

"İşimi severek yapıyorum"

Sokakta enstrüman çalmanın ona keyif verdiğini söyleyen Mustafa Sabah, bir bacağını kaybetmesinin, hiçbir şeye engel olmadığını vurguladı. Türkiye'ye geldiğinden beri ailesine destek olmak için sokak sanatçılığı yaptığını belirten Sabah, "Yaklaşık 4 sene önce Irak'taki iç savaşta üzerime bomba düştü. Bu sebeple sol bacağım koptu. Olaydan bir sene sonra ailemle birlikte Türkiye'ye gelme kararı aldık ve Eskişehir'e yerleştik. Ben de sokaklarda klarnet çalarak ailemin geçimine katkı sağlıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi
İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi
İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi

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Eskişehir, Türkiye, Bomba, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İç savaşta bir bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi - Son Dakika


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