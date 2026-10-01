İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Bitlis'te 4. Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Bitlis'te 4. Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, BEÜ ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde açılışla başladı. İki gün sürecek kongrede İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, hibrit tehdit mimarisine dikkat çekti.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi', açılış programıyla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda düzenlenen ve 2 gün sürecek kongrenin açılış programına İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, akademisyenler, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

'KARMAŞIK VE HİBRİT BİR TEHDİT MİMARİSİ VAR'

Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin insanlığa mutlak güven ortamı getirmediğini, aksine yeni risk ve belirsizlik alanlarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Yiğitbaşı, değişimin büyük bir hız kazandığı ve öngörülebilirliğin sınırlarının zorlandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Tarihsel sürece bakıldığında insanlığın kırılma dönemlerinde en büyük sınavı her zaman belirsizlikle veriliyor. Karşımızda sınırları aşan, aynı zamanda fiziksel sahayla dijital mecraları iç içe geçiren ve asayiş riskleriyle siber tehditleri, iklim krizleriyle toplumsal manipülasyonları aynı anda devreye sokabilen karmaşık ve hibrit bir tehdit mimarisi bulunmaktadır." dedi.

Tehditlerin yalnızca çeşitlenmediğini, fiziksel ve dijital alanlar arasında hızla hareket edebildiğini ifade eden Yiğitbaşı, bir suçun dijital ortamda başlayıp fiziksel dünyada sonuçlar doğurabildiğini, sahadaki küçük bir olayın da dijital mecralarda büyütülerek toplumsal krize dönüştürülebildiğini söyledi. Yiğitbaşı, güvenliğin yalnızca yollar, binalar ve coğrafi sınırlarla sınırlı olmadığını belirterek, "Güvenliğin asıl toplumsal dokunun kendisi, insanımızın esenliği ve geleceğe duyduğu sarsılmaz güvendir." diye konuştu.

'TOPLUMLARI AYAKTA TUTAN HAZIRLIK VE DAYANIKLILIKTIR'

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ise Bitlis'in binlerce yıllık medeniyet birikiminin hafızasını taşıdığını belirtti. Bitlis'in Urartulardan Selçuklulara ve Osmanlı'ya uzanan süreçte kervanların, alimlerin, mimarların ve şairlerin buluştuğu bir şehir olduğunu ifade eden Karakaya, kentin tarihi eserlerinin ilim ve sanatın geçmişten bugüne taşıdığı mirası gösterdiğini belirtti. Karakaya, "İnsanlık tarihi aynı zamanda risklerin ve krizlerin tarihidir. Depremler, salgınlar, ekonomik çalkantılar, göç dalgaları, siber tehditler. Yaşadığımız çağda belirsizlik ve kırılganlık her zamankinden daha görünürdür. Ancak tarih bize şunu da öğretmiştir: Toplumları ayakta tutan, krizin büyüklüğünden çok, krize karşı hazırlığın ve dayanıklılığın gücüdür." dedi.

'HİÇBİR KRİZ TEK BİR DİSİPLİNİN ALANINA SIĞMAZ'

Kongrenin temasının risk ve krizlere farklı disiplinlerin bakışını ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirten Karakaya, afet yönetimi, şehir planlama ve siber güvenliğin yanı sıra psikoloji, tarih, sosyoloji, iktisat, hukuk ve iletişim gibi sosyal bilimlerin ortak akılda buluşmasının önemine dikkat çekti. Karakaya, kongrenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi.

2 GÜN SÜRECEK

Kongreye ev sahipliği yapan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da katılımcılara teşekkür ederek, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise kongrenin ana temasında yer alan "Risk çağında kırılganlık, kriz ve dirençlilik" başlıkları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Açılış programı, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'na plaket takdim edilmesi ve protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Kongrenin 2 gün boyunca çeşitli oturumlarla devam edeceği belirtildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

Kaynak: DHA
GüvenlikBitlisKültürGüncelEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:11:31. #.0.3#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Bitlis'te 4. Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei