İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi\'nin ilk görev yeri Yenipazar\'da eski dostları anılarını anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 1998 yılında meslek hayatının ilk yıllarında kaymakam vekili olarak görev yaptığı Bilecik'in Yenipazar ilçesindeki eski çalışma arkadaşları ve ilçe sakinleri, Bakan Çiftçi ile olan anılarını anlattı. Bakan Çiftçi ile birlikte görev yapmaktan her zaman onur duyduklarını belirten ilçe sakinleri, "Onunla gurur duyuyoruz" dedi.

Yenipazar'ın yeni ilçe ve belediye olduğu ilk dönemlerde ilçede yaklaşık 5-6 ay boyunca kaymakam adayı ve vekili olarak görev yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ilçede bıraktığı samimi izlerle anılmaya devam ediyor. Görev süresinin ardından yurt dışı eğitimine giden Çiftçi'nin aradan geçen yıllara rağmen Yenipazar'daki dostlarını unutmaması bölge halkı tarafından takdirle karşılanıyor. Bakan Çiftçi ile geçmişte aynı dönemde mesai harcayan dönemin muhtarı Şükrü Güven ile eski belediye başkanı İbrahim Değirmenci, Bakan Çiftçi'nin ilçeye olan vefasını ve duydukları gururu dile getirdi.

"Kendisini Yenipazarlı olarak görüyoruz"

O dönem muhtarlık görevini yürüten Şükrü Güven, Bakan Çiftçi ile bir arada çalıştıklarını ifade ederek, "Benim muhtarlığım döneminde buraya gelmişti. 4-4,5 ay kadar burada kaymakam vekili olarak görev yaptı. Yenipazar için çok iyi oldu. Biz kendisini artık bir Yenipazarlı olarak görüyoruz" dedi.

"Hala ismimizi unutmamış, selam göndermiş"

Yenipazar'ın ilk belediye olduğu dönemde üç dönem başkanlık yapan ve Bakan Çiftçi ile birlikte çalışan eski Belediye Başkanı İbrahim Değirmenci ise, "Burası yeni ilçe ve yeni belediye olduğunda belediye başkanı seçildim ve 3 dönem görev yaptım. Sayın Bakanımızla da o dönem 5-6 ay beraber çalıştık. O zamanlar çok gençti, ben de 35-40 yaşlarındaydım. Burada kaymakam adayıydı, sonrasında İngiltere veya Amerika'ya kursa gitti. Burası ilk görev yerlerindendi. Geçtiğimiz günlerde şimdiki belediye başkanımız Ankara'ya gittiğinde hala ismimizi unutmadığını gördük; bize, ağabeyime ve rahmetli olan özel idare müdürümüze selam göndermiş. Beni aradılar, sırf onun için geldim. Bakanımızı karşılayıp sarılacağız, hasret gidereceğiz. Yenipazarlılar olarak, onunla birlikte görev yapmış eski bir belediye başkanı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. İsmi caddelerimizde de yaşatılıyor" ifadelerini kullandı.