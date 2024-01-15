İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit ailelerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit olan Kahramanmaraşlı iki askerin ailelerini ziyaret edip, şehit babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde havayoluyla Kahramanmaraş'a geldi. Yerlikaya, şehre gelir gelmez, Pençe Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in Göksun ilçesindeki baba evine gitti. Yerlikaya, şehidin babası Hasan ve annesi Durdane Gülmez ile 7 kardeşine başsağlığı diledi. Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret edip dua etti. Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımında, "23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" mesajı yayınladı.

Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine gelerek burada Kahramanmaraş'ın diğer şehidi Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağını ziyaret etti. Yerlikaya, şehidin babası Ali, annesi Ümmühani Özdemir ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Yerlikaya, daha sonra şehidin babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Yerlikaya, şehidin kabristanını da ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretinin ardından toplu konut alanlarına gitti. - KAHRAMANMARAŞ