Aydın'ın Buharkent ilçesine atanan Kaymakam Tolga Tanış, görevine başladı.

Buharkent Kaymakamlığı görevini geçtiğimiz ağustos ayından bu yana vekaleten Mehmet Halit Haydaroğlu yürütüyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni kaymakam atamaları kapsamında Buharkent'in yeni kaymakamı Tolga Tanış oldu. 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Tanış, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2022 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Eskişehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe adım atan Tanış, mesleki kariyeri boyunca farklı ilçelerde görev yaptı. İlk olarak 2023 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde kaymakam vekilliği yapan Tanış, 2024 yılında Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kaymakam olarak görev aldı. 2025-2026 yıllarında ise Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde görev yapan Tanış, son atamayla Aydın'ın Buharkent ilçesine getirildi.