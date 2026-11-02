İçişleri Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel'e başarı belgesi verdi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel'e başarı belgesi verdi

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İçişleri Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel\'e başarı belgesi verdi
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İçişleri Bakanlığının mülki idare amirlerine yönelik değerlendirmesinde Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel başarı belgesi aldı. Temel, ilçede kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için ekip arkadaşlarıyla özverili çalıştığını belirterek mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından mülki idare amirlerine yönelik yürütülen değerlendirmeler kapsamında, Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel başarı belgesine layık görüldü.

Ülke genelinde kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve vatandaş odaklı sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde başarılı mülki idare amirleri ödüllendirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir'in Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, ilçede sergilediği başarılı ve özverili idari çalışmalar dolayısıyla başarı belgesi ile taltif edildi.

"Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Aldığı başarı belgesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Sivrihisar Kaymakamı Yunus Emre Temel, devletin sunduğu imkan ve hizmetleri vatandaşa ulaştırmak adına gayretle çalıştıklarını belirtti. Hizmet anlayışlarının merkezinde halkın refahı olduğunu vurgulayan Temel, "İlçemizde kamu düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için ekip arkadaşlarımızla birlikte özverili bir çalışma yürütüyoruz. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sivrihisar halkına en iyi hizmeti sunabilmek adına aynı kararlılık ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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